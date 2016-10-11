Український консул не зможе потрапити на суд до Сущенка

389 переглядів
1
Вівторок, 11 жовтня 2016, 23:33

Український консул не зможе потрапити на судові засідання у справі затриманого ФСБ українського журналіста Романа Сущенка.

Про це Громадському повідомив радник з консульських питань Посольства України в РФ Геннадій Брескаленко.

"Якщо справи за такими статтями (Сущенка звинувачують у шпигунстві — ред.), то суди проходять у закритому режимі. Консулів на ці судові засідання не пускають. Але на судах буде адвокат — Марк Фейгін, він буде брати офіційну участь", — сказав Брескаленко.

Він також зазначив, що в Росії порушили норми допуску консула до затриманого Сущенка.

"Згідно з законодавством, є консульська конвенція, консулів мають допускати протягом 4-х діб після затримання. Ви знаєте, що ми звертались в усі російські інстанції, до повноваженого з прав людини, на адресу слідчого управління. Завдяки нашій наполегливості, ми отримали дозвіл на його відвідування", — сказав він.

Брескаленко додав, що Роман Сущенко зараз перебуває в СІЗО Лєфортово в Москві, стан його здоров’я його задовільний і зауважень до порядку утримання немає.

"Ми продовжуємо усіма засобами доводити його невинуватість", — підкреслив представник посольства.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

10 жовтня український консул зустрівся із журналістом Сущенком в Лефортовському СІЗО в Москві.

Теми: ЗМІ суд Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
75% медіа України належить політикам і олігархам – моніторинг 11 жовтня 2016, 16:14
Міятович звернулася до Лаврова у справі Сущенка 11 жовтня 2016, 14:11
Бойовику, який вимкнув українське ТБ в Бахмуті, дали 9 років 11 жовтня 2016, 10:58
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.242.80.---val mashtak 12.10.2016 01:14
В 1936 г. французские олланды, обладая самой мощной армией на континенте, дали зеленый свет 2 Мировой войне, поскольку больше были озабочены назначенными на апрель 1936 г. парламентскими выборами, нежели вторжением в марте того года зеленых человечков Гитлера в составе нескольких пехотных батальонов в Рейнскую область:
«Если бы вы, французы, вмешались в Рейнской области в 1936, мы бы проиграли все, и падение Гитлера было бы неизбежным »… - Генерал Гудериан на допросе французскими офицерами после окончания Второй мировой войны.
«Сорок восемь часов после ввода войск в Рейнскую область были самыми тревожными в моей жизни. Если бы французы вошли тогда (в марте 1936 года) в Рейнскую область, нам пришлось бы убраться оттуда с поджатыми хвостами, потому что военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были недостаточными даже для слабого сопротивления»… - Адольф Гитлер.
Вот и нынешние олланды больше выборами на Донбассе опекаются вместо того чтобы осадить нового Гитлера.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Конкурсна комісія обрала Горгана губернатором Київщини
ГПУ повідомила про підозру меру Бучі та секретарю міськради
Український безвіз не винесли на затвердження Європарламенту в жовтні
Україна хоче відставки президента ПАРЄ, дружнього до Кремля
Усі новини
Доведено Нобелівкою

Голод – тітка, причому любляча

Відео

"Знайди Ервіна" – кримські татари провели акцію біля Кремля