Український консул не зможе потрапити на суд до Сущенка
Український консул не зможе потрапити на судові засідання у справі затриманого ФСБ українського журналіста Романа Сущенка.
Про це Громадському повідомив радник з консульських питань Посольства України в РФ Геннадій Брескаленко.
"Якщо справи за такими статтями (Сущенка звинувачують у шпигунстві — ред.), то суди проходять у закритому режимі. Консулів на ці судові засідання не пускають. Але на судах буде адвокат — Марк Фейгін, він буде брати офіційну участь", — сказав Брескаленко.
Він також зазначив, що в Росії порушили норми допуску консула до затриманого Сущенка.
"Згідно з законодавством, є консульська конвенція, консулів мають допускати протягом 4-х діб після затримання. Ви знаєте, що ми звертались в усі російські інстанції, до повноваженого з прав людини, на адресу слідчого управління. Завдяки нашій наполегливості, ми отримали дозвіл на його відвідування", — сказав він.
Брескаленко додав, що Роман Сущенко зараз перебуває в СІЗО Лєфортово в Москві, стан його здоров’я його задовільний і зауважень до порядку утримання немає.
"Ми продовжуємо усіма засобами доводити його невинуватість", — підкреслив представник посольства.
Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.
Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.
Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.
7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.
10 жовтня український консул зустрівся із журналістом Сущенком в Лефортовському СІЗО в Москві.
«Если бы вы, французы, вмешались в Рейнской области в 1936, мы бы проиграли все, и падение Гитлера было бы неизбежным »… - Генерал Гудериан на допросе французскими офицерами после окончания Второй мировой войны.
«Сорок восемь часов после ввода войск в Рейнскую область были самыми тревожными в моей жизни. Если бы французы вошли тогда (в марте 1936 года) в Рейнскую область, нам пришлось бы убраться оттуда с поджатыми хвостами, потому что военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были недостаточными даже для слабого сопротивления»… - Адольф Гитлер.
Вот и нынешние олланды больше выборами на Донбассе опекаются вместо того чтобы осадить нового Гитлера.