Аваков: Слова Олланда про вибори на Донбасі обурливі

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Середа, 12 жовтня 2016, 02:14

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що слова президента Франції Франсуа Олланда про те, як повинні розвиватися події на Донбасі, абсолютно неприйнятні для України.

Про це Аваков написав в блозі "Української правди".

11 жовтня Олланд, виступаючи на сесії ПАРЄ, заявив, що Україна повинна отримати контроль над кордоном після проведення виборів на окупованих територіях. За його словами, вибори повинні пройти після припинення вогню і відведення зброї.

 "Французький президент багато на себе бере! Спочатку потворні висловлювання міністра закордонних справ Франції Еро під час візиту в Україну, тепер президент Олланд", - написав Аваков.

Він зазначив, що пропозиції і трактування Олланда "обурливі" для України.

"Поступившись Путіну Україною - Ви втратите Європу, втратите власну свободу", - заявив глава МВС.

Він також висловив надію, що його "позицію підтримує більшість міністрів Кабінету міністрів України і більшість членів парламенту".

Теми: Донбас Аваков
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