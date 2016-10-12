В Іспанії затримали українських моряків за постачання наркотиків джихадистам

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Середа, 12 жовтня 2016, 06:07

Одинадцять уродженців України, члени команди вантажного судна Marti N., яке під прапором Панами вийшло 23 вересня з іспанського порту Альмерія в напрямку Лівії, перебувають під слідством в іспанській в'язниці.

Про це повідомив у вівторок, 11 жовтня, на прес-конференції в Мадриді підполковник Цивільної гвардії Хав'єр Рохеро, передає DW.

За його словами, "українці причетні до діяльності мережі", яка займається поставками зброї і наркотиків терористам в Іраку та Лівії.

На запитання кореспондента, чи є українці джихадистами, підполковник відповів, що за наявними у слідства даними, "вони такими не є і були найняті мережею тільки для транспортування марокканського гашишу - близько 20 тонн - лівійським терористам". Надалі наркотик мав реалізовуватися в європейських країнах, а гроші - піти в тому числі на потреби джихаду.

Судно Marti N. було захоплено спецназом Цивільної гвардії днями в Західному Середземномор'ї. Точну дату офіцер назвати відмовився. За участь в наркоторгівлі морякам загрожує до 10 років тюремного ув'язнення. Однак, за словами Рохеро, термін можуть збільшити, "якщо суд врахує таке обтяжуючу обставину, як співпраця з терористами". Хоча не виключено, що "заарештовані могли і не знати, кому призначався вантаж", додав Рохер.

Арешт українців був проведений в рамках великомасштабної поліцейської операції, в якій беруть участь, крім Іспанії, також Франція, Італія і Греція. Завдання - зруйнувати канали поставок і фінансування терористів.

В ході операції, що проведиться з початку 2015 року, в водах Середземномор'я було перехоплено п'ять кораблів з гашишем і два - зі зброєю.

Теми: Іспанія
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