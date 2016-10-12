Мер Бучі запевняє, що може довести невинуватість і не покине Україну

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Середа, 12 жовтня 2016, 10:09

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що після отримання підозри планує залучити адвокатів, щоб вони подали докази його правоти.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми маємо незаперечну доказову базу, яку, на великий жаль, у судових засіданнях, і суддя першої інстанції, і суддя Вищого адміністративного суду, не прийняли до розгляду", – заявив Федорук.

"На сьогодні, отримуючи підозру в якості процесуальної дії, адвокати мають можливість долучитися, ознайомитися з матеріалами справи – отже, навести докази своєї правоти, які має сторона захисту", – додав він.

"Бучанська міська рада діяла винятково у рамках повноважень", – запевнив мер Бучі.

Він додав, що підозру досі не отримав.

"Уночі ніхто не турбував. Думаю, вранці зустрінемося, поспілкуємося. Повістку отримав, тому планую у слідчий відділ ГПУ сьогодні-завтра (з'явитися – ред.). Тому слідчі будуть мати можливість чи приїхати до Бучі вручити підозру, чи за місцем самого слідчого відділення", – сказав Федорук.

Напередодні він також заявив телеканалу: "Не збирався й не збираюся залишати Україну. Слідчі можуть бути спокійними. Перебуваю в Бучі".

11 жовтня в Генеральній прокуратурі заявили, що повідомили про підозру міському голові Бучі Київської області, а також секретарю міськради.

21 липня співробітники ГПУ прийшли з обшуками в дім до Федорука, а також у Бучацьку міську раду. Згодом з'явилася інформація, що обшуки також проходять і в Ірпені. Але тамтешній мер Володимир Карплюк зник.

Пізніше в ГПУ пояснили, що проводять обшуки за 31 адресою за фактом зловживання й перевищення службових повноважень посадовими особами Бучанської міської ради при незаконному вилученні із власності держави 890 га особливих земель лісового фонду.

Єдиним уповноваженим державним органом на виділення цих земель був і залишається винятково Кабінет міністрів. За попередніми підрахунками, вартість цих земель оцінюється в сотні мільйонів гривень.

Також ГПУ в рамках "бучанської справи" розслідує незаконне надання 14 га землі екс-віце-спікеру Верховної Ради Ігорю Калетнику.

Теми: Київська область місцева влада корупція земля Генпрокуратура
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