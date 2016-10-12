Льовочкіна пропонує ПАРЄ резолюцію про погане розслідування подій Майдану

Народний депутат Юлія Льовочкіна, яка є членом Парламентської асамблеї Ради Європи за квотою "Опозиційного блоку", пропонує визнати системне порушення Україною прав людини через неякісне розслідування подій на Майдані та одеської трагедії 2 травня 2014 року.

Проект відповідної резолюції, зареєстрованої депутатом у Страсбурзі під час осінньої сесії Асамблеї, має в розпорядженні кореспондент "Європейської правди".

В документі не міститься повний перелік авторів проекту рішення, однак зазначається, що проект Льовочкіної підтримали інші представники асамблеї.

"Протягом більше ніж двох років український уряд не спромігся забезпечити неупереджене та ефективне розслідування цих подій, попри вимоги статей 2 (право на життя) та 3 (заборона тортур) Європейської конвенції з прав людини", - йдеться в документі.

Пропонується спрямувати до Києва офіційний заклик асамблеї щодо розслідування подій на Майдані та в Одесі, щоби "примусити" Україну використати всі наявні механізми для такого розслідування.

Також пропонується заявити від імені асамблеї, що в Україні відбувається неправомірне "зовнішнє втручання" в юридичні процедури.

Наразі не зрозуміло, коли цей документ може бути поставлений на розгляд і чи відбудеться це взагалі. У порядку денному ПАРЄ на жовтень його немає, також для винесення в залу він має бути схвалений профільними комітетами, чого наразі не відбулося.