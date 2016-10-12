Геращенко: Якщо європейцям небезпечно на Донбасі, про вибори не йдеться

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Середа, 12 жовтня 2016, 11:47

Представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко заявляє, що про жодні вибори на окупованих територіях поки не йдеться, і Україна наполягає на вирішенні безпекових питань спочатку.

Про це Геращенко написала в своєму Facebook, коментуючи реакцію людей на заяви президента Франції Франсуа Олланда про те, що спочатку мають відбутися вибори , а потім Україна має відновити контроль над кордоном.

"Зранку переглядаю стрічку новин в фб і бачу, як слова французького президента по Донбасу обурили Інтернет. Насправді, він не сказав жодного нового слова", - написала вона.

"Це позиція Франції і Німеччини, яка уособлює позицію ЄС", - написала вона.

Геращенко наголосила, що Олланд підкреслив, що вибори мають відбутися за українським законодавством і міжнародними стандартами.

"Українська позиція, яку ми відстоюємо на всіх рівнях, реалістична, а не фантастична і дещо інакша: безпека (не тиждень без вогню, а виконання безпекового блоку повністю, разом з виведенням іноземної зброї і техніки);  гуманітарний блок ( звільнення всіх незаконно утримуваних, без всякого непристойного шантажу амністією, яка має вступити в силу тільки з політичним блоком); кордон ( СММ ОБСЄ має бути на кордоні вже зараз!); політичний блок (вибори за українським законами і міжнародним спостереженням)", - зазначила Геращенко.

"На цьому стоїмо", - додала вона.

Геращенко наголосила, що вибори мають відбутися з європейськими спостерігачами.

"Якщо сьогодні депутатам Європарламенту і співробітникам ЄП та національних парламентів заборонено відвідувати Донбас з міркувань безпеки, то ні про які вибори там не може бути і мови", - підкреслила вона. 

"В Мінську в політгрупі немає жодного компромісу щодо модальностей, так звані "праймеріз" в ОРДЛО пройшли за кремлівським сценарієм, а не за українськими законами, тому ні про які вибори найближчої перспективи не може бути і мови", - зазначила Геращенко.

"Це реалістичний підхід справжнього , а не на папері врегулювання конфлікту", - пояснила вона.

Українська правда

Теми: Донбас
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IP: 94.45.140.---НашУкраїнець12.10.2016 12:32
Молодець!!! Ті європейці тільки добрі аби язика чесати але конкретних дій від них не дочекаєшся! Обіцяли безпеку кордонів і підписали будапештський меморандум але якщо від США ще якусь підтримку й отримуємо як підписанта безпеки то Британці взагалі запхали собі той меморандум в дупу. Україна має бути не тільки найбільшою країною в Європі географічно але й політично! для цього треба розвивати армії, анулювати будапештський меморандум оскільки як мінімум дві сторони - Великобританія та Росія його не дотримуються а остання взагалі стала агресором, взяти на озброєння ядерну зброю а хай попробують тепер дорікнути і гнати Росію геть з українських територій а європейців заставити рахуватись з нами як з рівними а не як жебраками.
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