ГПУ виявила адвоката, причетного до "цукрової мафії"

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Середа, 12 жовтня 2016, 12:08

Генпрокуратура отримала докази причетності одного з київських адвокатів до діяльності злочинного угрупування, яке намагалося у березні захопити цукор "Аграрного фонду" на півмільярда гривень у Броварах.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

Згідно з повідомленням, цей адвокат причетний до вчинення шахрайства з майном на суму понад 200 млн гривень. 28 вересня у нього були проведені обшуки, в результаті яких було "вилучено злочинні схеми рейдерських захоплень підприємств, підроблену печатку, що використовувалась для захоплення підприємства, понад 10 печаток інших суб’єктів господарювання, більш ніж 10 мобільних телефонів та стартових пакетів операторів стільникового зв’язку для конспіративного спілкування".

"Слідством одержано докази того, що адвокат брав участь у підробках документів, здійснював юридичний супровід злочинної діяльності, надавав поради іншим співучасникам стосовно втілення шахрайських оборудок, а також необхідні засоби для їх вчинення, переховував у себе знаряддя злочину для ускладнення виявлення і вилучення правоохоронними органами, забезпечував прикриття злочинної діяльності співучасників злочинів та вчиняв інші дії", – заявили у ГПУ.

Це стало підставою для повідомлення йому 7 жовтня підозри у вчиненні шахрайства, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут чи використання.

Як відомо, раніше в НАБУ заявили, що отримали цінні докази у справі екс-заступника прокурора Київської області Олександра Колесника щодо розкрадання цукру зі складів ДСБУ "Аграрний фонд" в Черкаській області в результаті обшуків фірми "Студія права" у Києві.

Українська правда

Теми: корупція рейдерство
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Коментарі — 1
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IP: 62.216.42.---treanon12.10.2016 12:44
Наскількі я розумію, адвокат, "юридично супроводжуючи" ту чи іншу господарську діяльність, може і не знати про злочинній умисел тих, кого він обслуговує, і навіть зобовязаний бути впевненим в правомірності такої діяльності. Інакше - навіщо її супроводжувати? Сенс у тому, щоб діяльність внаслідок юридичного супроводу була саме правомірною! Отже постає питання: яке смислове навантаження має словосполучення "юридичний супровід злочинної діяльності"?
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