СБУ: на Полтавщині крадії зливали держнафту на мільйони гривень

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Середа, 12 жовтня 2016, 12:25

На Полтавщині СБУ затримала злочинне угрупування, яке крало державну нафту в особливо великих розмірах.

Про це йдеться у повідомленні відомства у середу.  

"Одна з комерційних структур Полтавщини підписала угоду на постачання вуглеводнів з двома нафтопереробними заводами, що розташовані у Харківській і Дніпропетровській областях. Спритний директор фірми домовився з водіями, які перевозили державну нафту, відбирати частину сировини під час її транспортування", - сказано у повідомленні.

Вказується, що нафту зливали у заздалегідь орендовані резервуари.

 
фото: СБУ

"Щоразу водії зливали від п’яти до десяти кубометрів вуглеводнів. У такий спосіб щомісячно зловмисники завдавали державі збитків від 1,5 до 2 мільйонів гривень", - сказано у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "крадіжка в особливо великих розмірах".

 
Фото: СБУ

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання зловмисникам міри запобіжного заходу. 

Українська правда

Теми: СБУ кримінал Полтава
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