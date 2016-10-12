Рахункова палата показала, скільки грошей заробили співробітники ГПУ

Зарплата співробітників Генпрокуратури в 2015 році становила 489 841,7 тис. гривень.

Про це сказано у звіті Рахункової палати про результати фінансового аудиту Генпрокуратури, передають Українські Новини.

При цьому в 1 півріччі 2016 року зарплата співробітників Генпрокуратури становила 260,5 млн гривень.

Крім того, за 2015 - перше півріччя 2016 року Генпрокуратура витратила 25,5 млн гривень на оплату комунальних послуг, 2,6 млн гривень - на погашення кредиторської заборгованості, 101,3 млн гривень - на інші видатки, пов'язані з функціонуванням органів прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата співробітників Генеральної прокуратури за липень становила 22 760 697 гривень.