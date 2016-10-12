За добу в зоні АТО поранення отримали четверо бійців – штаб

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Середа, 12 жовтня 2016, 12:44

Четверо військових отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції 11 жовтня.

Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військовослужбовців не було, однак 4 бійців отримали поранення", – сказав він.

За словами полковника, цих санітарних втрат сили АТО зазнали в Авдіївці (2 поранених), Талаківці і Водяному внаслідок ворожих обстрілів.

Українська правда

Теми: АТО
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