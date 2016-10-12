В ГУР кажуть, що відведення під Станицею має поновитися в четвер

00
0
Середа, 12 жовтня 2016, 13:08

В районі Станиці Луганської бойовики здійснюють провокаційні обстріли позицій сил АТО, порушуючи реалізацію рамкової угоди від 21 вересня щодо розведення сил на цьому напрямку.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони у середу.

"Передові підрозділи 11 стрілецького батальйону 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ залишаються на позиції у районі мосту через річку Сіверський Донець. Спостерігачі місії ОБСЄ до району відведення не допускаються",  - вказано в повідомленні.

Відновлення заходів відведення заплановано на 13 жовтня 2016 року.

За даними ГУР, командування 2 АК прийняло рішення про припинення виконання завдань офіцерами-спостерігачами 2 (Луганськ) та 4 (Алчевськ) окремих мотострілецьких бригад 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, які залучались до контролю за дотриманням режиму припинення вогню у районах н.п.Весела Гора, Раївка, Жовте, Хрящівка, Сміле, Балка Суходіл.

Розвідники не виключають активізації провокаційних обстрілів позицій сил АТО із зазначених районів.

В населених пунктах Золоте та Петрівське продовжується розмінування місцевості.

Українська правда

Теми: розвідка Луганська область Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Під час навчань у Криму окупанти втопили 2 ракети – розвідка 12 жовтня 2016, 12:20
Розвідка: розведення триває, але обстріли не вщухають 11 жовтня 2016, 14:07
Росія не відводить свої війська біля Станиці Луганської – розвідка 10 жовтня 2016, 11:49
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За добу в зоні АТО поранення отримали четверо бійців – штаб
Геращенко: Якщо європейцям небезпечно на Донбасі, про вибори не йдеться
Під Сімферополем бійці ФСБ з автоматами обшукують кримських татар
Льовочкіна пропонує ПАРЄ резолюцію про погане розслідування подій Майдану
Усі новини
Фесткультура

Органіатори музичних фестивалів - про труднощі та перспективи

13 порад

Як зробити шлюб "зрадотривким"