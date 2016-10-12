В Україні 131 людина отруїлася сурогатним алкоголем

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Середа, 12 жовтня 2016, 14:02

Станом на ранок середи зареєстровано 131 випадок отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них завершились летально – 54.

Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Найбільше випадків отруєння виявлено у Харківській області.

"Загальна кількість отруєнь сурогатами алкоголю по Харківській області становить – 87, з них померло 40 мешканців області. За даними судово-медичної експертизи в Харківській області метиловий спирт виявлено у 29 померлих", - сказано у повідомленні.

Водночас вказується, що в Харківській області нових випадків отруєнь не зареєстровано.

Також отруєння зареєстровані у Донецькій, Луганській, Житомирській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Як відомо, 29 вересня силовики повідомили про затримання виробника отруйної горілки.

Раніше ДФС заявила, що всі, хто отруївся алкоголем на Харківщині, вживали горілку "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛіГ" з Кіровоградської області.

Українська правда

Теми: кримінал Україна
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Коментарі — 1
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IP: 91.225.121.---DND12.10.2016 14:16
А як чудово показували картинку, Яценюк на засіданні КМУ звільняє торгашів, від державних стандартів, щоб населення жерло помиї, мабуть для досягнення плану - 18 млн населення до 2050 року. Державну монополію на горілчані теж бобри скасували. Таке враження ніби 90-лихі реінканувались, при ци реставрованих бурбонах. Тоді сусід розбавляв спир в гаражі і продавав, від чого повмирали люди, злодій вінкупився від покарання, але потім теж помер. Карма, чи се ля ві, але щось забрало життя у любителя жадоби до пожади.
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