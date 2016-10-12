В Україні 131 людина отруїлася сурогатним алкоголем

Станом на ранок середи зареєстровано 131 випадок отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них завершились летально – 54.

Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Найбільше випадків отруєння виявлено у Харківській області.

"Загальна кількість отруєнь сурогатами алкоголю по Харківській області становить – 87, з них померло 40 мешканців області. За даними судово-медичної експертизи в Харківській області метиловий спирт виявлено у 29 померлих", - сказано у повідомленні.

Водночас вказується, що в Харківській області нових випадків отруєнь не зареєстровано.

Також отруєння зареєстровані у Донецькій, Луганській, Житомирській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Як відомо, 29 вересня силовики повідомили про затримання виробника отруйної горілки.

Раніше ДФС заявила, що всі, хто отруївся алкоголем на Харківщині, вживали горілку "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛіГ" з Кіровоградської області.

Українська правда