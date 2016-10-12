ФСБшник збудував собі дачу на кордоні з Фінляндією – Навальний

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Середа, 12 жовтня 2016, 14:57

У заступника голови прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії Миколи Козика є дача на кордоні РФ із Фінляндією.

Відповідне розслідування провів Фонд боротьби з корупцією, повідомляє російський опозиціонер Олексій Навальний на своєму сайті.

У зоні інженерно-технічних споруд на держкордоні, де земля вилучена з цивільного обороту й де не можна перебувати стороннім, за електричним парканом і контрольно-слідовою смугою його однодумці виявили будинок.

 

Його видно на знімках Google-maps і фото із супутника.

 

Згідно з випискою з Держреєстру від 3 жовтня поточного року, дача на березі озера в забороненій зоні належить Миколі Леонідовичу Козику.

 

Він є генерал-полковником ФСБ, заступником начальника прикордонної служби ФСБ РФ і відповідає за охорону державного кордону.

Теми: Росія кордон Фінляндія ФСБ
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