Голова облради припустив, що Закарпаття може і не бути у складі України

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Середа, 12 жовтня 2016, 15:09

Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс під час інтерв'ю заявив, що Кабміну потрібно більше приділяти уваги Закарпатській області, якщо він хоче бачити її у складі України.

Про це він сказав під час інтерв'ю, текст якого опубліковано на сайті Закарпатської облради.  

Говорячи про дороги, Рівіс обурився, що сусідській Львівській області виділяється більше коштів з бюджету.

Він розповів, що Закарпатська облрада зверталась до Міністерства інфраструктури, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і Верховної Ради про те, щоб Закарпаття включили в експеримент, згідно якого кошти з перевиконань надходжень від митниці йшли на розбудову наших доріг.

За словами Рівіса, міністерство відмовило.

"І от сакраментальна фраза заступника міністра: "Якщо ми будемо надавати Вам кошти з понадпланових показників від митниці на розбудову доріг, то бюджет України буде не виконаний". Тобто, на їх думку, Закарпатська облрада і адміністрація недалекі в цьому питанні", - розповів він.

Коли журналіст зазначив, що Закарпаттю потрібно більше представників у Верховній Раді для лобіювання інтересів регіону, Рівіс сказав: "Я розумію це так: якщо уряд хоче бачити Закарпаття у складі України, то вони повинні не забувати, що наш край існує".

Після цього він додав, що Закарпаття має отримувати "кошти на рівні з усіма регіонами України".

Українська правда

Теми: Закарпаття Україна сепаратизм
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Коментарі — 4
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IP: 195.138.81.---Kotia12.10.2016 15:23
А так він колишній "чесний" митник!! Чи я помиляюсь ???
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IP: 85.223.209.---Taras Orel12.10.2016 15:21
Kotia:
Щось "ватою" завоняло. Зара подивимось, що це за голова облради.....
Перебуваючи на державній службі пройшов шлях від інспектора до заступника начальника Виноградівської митниці — начальника служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил

Все зрозуміло - схемки контрабандні покриває, митниця доходів недозбирує, а грошей на дороги хоче з бюджету
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IP: 85.223.209.---Taras Orel12.10.2016 15:19
Менше контрабас покривайте - от і будуть доходи митниці
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IP: 195.138.81.---Kotia12.10.2016 15:19
Щось "ватою" завоняло. Зара подивимось, що це за голова облради.....
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