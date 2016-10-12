Лещенко виграв суд у соратниці Пашинського

Депутат від БПП Сергій Лещенко виграв суд у колишнього керівника департаменту МВС з повернення вкрадених активів Олени Тищенко, яка вимагала спростувати розслідування про наявність у неї маєтків за кордоном.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Лещенко уточнив, що мова йде про незадекларовану віллу під французькими Каннами та маєток в англійському графстві Суррей.

Згідно з опублікованим депутатом рішенням, суд залишив позов Тищенко до нього і керівника "Української правди" Олени Притули без розгляду.

Тищенко вважається соратницею депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського.

Крім того, за словами Лещенка, екс-депутат від "Народного фронту" Микола Мартиненко відмовився від своїх звинувачень на адресу депутата про те, що він начебто отримує 67 тисяч доларів на місяць за кампанію проти Мартиненка. Через цю заяву Лещенко взимку подав на Мартиненка до суду.

"Паралельно в іншому суді Мартиненко відмовився від своїх наклепницьких заяв щодо мене, не приніс жодних доказів та прикрився нормою про "оціночні судження". Суд не став змушувати Мартиненка вибачатися, бо оціночне судження не підпадає під діяння, за які наступає відповідальність", – повідомив депутат.

Він додав, що лінгвістичну експертизу в інтересах Мартиненка проводила СБУ.

Українська правда