"Азов" створює політичну партію

У п'ятницю, 14 жовтня, партія "Національний корпус", що створюється на основі організацій "Азову" проведе перший з'їзд.

Про це йдеться у повідомленні на сайті корпусу "Азову".

"14 жовтня у П’ятницю в Києві за адресою Грінченка 7 (Будинок Архітектора) об 11.00 відбудеться урочистий з’їзд політичної партії Національний корпус", - сказано у повідомленні.

"Ініціативну групу нової політичної партії складають члени громадської організації Цивільний корпус АЗОВ ветерани полку АЗОВ Національної гвардії, волонтери, патріоти України", - йдеться у тексті повідомлення.

Також у цей день представники "Азову" проведуть марш у центрі Києва.

Українська правда