КС відмовився розглядати перейменування Дніпропетровська

Конституційний суд відмовився розглядати конституційність перейменування міста Дніпропетровська на Дніпро.

Відповідну інформацію розміщено на офіційній сторінці КС.

"Конституційний Суд України на засіданні 12 жовтня розглядав питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради „Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області".

Суд прийняв ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження.

Раніше колегія суддів КСУ також відмовила у відкритті відповідного провадження.

Як пояснили "Українській правді" в прес-службі суду, рішення КС є остаточним.

Як відомо, Верховна Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро 19 травня. В той же день депутати від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул і Дмитро Колєсніков зареєстрували постанову про скасування цього перейменування.

1 червня Верховна Рада відмовилася підтримати постанову про скасування перейменування Дніпропетровська на Дніпро.

48 депутатів оскаржили перейменування Дніпропетровська в Конституційному суді.

Українська правда