КС відмовився розглядати перейменування Дніпропетровська

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Середа, 12 жовтня 2016, 16:10

Конституційний суд відмовився розглядати конституційність перейменування міста Дніпропетровська на Дніпро.

Відповідну інформацію розміщено на офіційній сторінці КС.

"Конституційний Суд України на засіданні 12 жовтня розглядав питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради „Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області".

Суд прийняв ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження.

Раніше колегія суддів КСУ також відмовила у відкритті відповідного провадження.

Як пояснили "Українській правді" в прес-службі суду, рішення КС є остаточним.

Як відомо, Верховна Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро 19 травня. В той же день депутати від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул і Дмитро Колєсніков зареєстрували постанову про скасування цього перейменування.

1 червня Верховна Рада відмовилася підтримати постанову про скасування перейменування Дніпропетровська на Дніпро.

48 депутатів оскаржили перейменування Дніпропетровська в Конституційному суді.

Українська правда

Теми: Дніпро КС
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Коментарі — 3
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IP: 82.145.221.---Виктор Величко12.10.2016 16:57
Старый дал команду а молодой подал.
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IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович12.10.2016 16:43
Невже КС починає працювати в рамках Закону ?
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IP: 185.23.164.---brs12.10.2016 16:17
интересно какой ******* подавал в суд? вилкул?
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