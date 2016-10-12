У результаті обшуків у Криму затримали 5 кримських татар

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Середа, 12 жовтня 2016, 18:09

В результаті обшуків у будинках кримських татар у Криму в середу було затримано 5 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналіст Лілія Буджурова.

"Сьогодні в Криму після обшуків у їхніх будинках (де нічого не знайшли, крім релігійної літератури) затримані ще п'ятеро кримських мусульман: Рустем Ісмаілов, Узеір Абдуллаєв, Тимур Абдуллаєв, Еміль Джемадинов і Айдер Салединов", – повідомила вона.

Буджурова допустила, що ці люди, як і багато інших затриманих кримські татари, будуть оголошені терористами або учасниками організації Хізб ут-Тахрір.

"Поки, за попередніми даними, в п'яти сім'ях, з яких сьогодні забрали батьків, ростуть 17 дітей. І вони тепер – НАШІ ДІТИ. До цього моменту громадський рух "Бізім балалар" з вашою допомогою опікав 47 дітей ув'язнених, зниклих без вісті і вбитих кримських мусульман. Сьогодні їх стало більше – 64", – додала вона.

Буджурова також закликала усіх небайдужих допомогти опікати цих дітей.

Як відомо, обшуки в середу пройшли у передмісті Сімферополя, їх супроводжували озброєні автоматами співробітники ФСБ Росії.

Українська правда

Теми: Крим кримські татари
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