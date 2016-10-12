Бойовики у середу 24 рази відкривали вогонь по українських позиціях

Упродовж дня бойовики 24 рази відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулося 13 обстрілів, із них 6 – з важкого озброєння.

"Під вогонь мінометів калібру 120 мм потрапили позиції сил АТО у Водяному і Талаківці, а в районі Широкино, окрім мінометів, ворог застосовував стрілецьку зброю", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку бойовики 10 разів порушували "режим тиші".

Вогонь з БТРів, гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування відкривали в напрямку Новоолександрівки, а по Новозванівці – з мінометів калібру 82 мм та кулеметів.

"На Донецькому напрямку зафіксовано лише один випадок порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. В районі Новотроїцького противник обстріляв позиції українських захисників із міномету калібру 120 мм", - зазначили у прес-центрі АТО.

Українська правда