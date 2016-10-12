У Раді кажуть, що не відправляли Мосійчука у відрядження

Верховна Рада не відправляла у відрядження нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит нардепа БПП Сергія Лещенка.

"...Мосійчук Ігор Володимирович у період з 3 по 7 жовтня 2016 року за кордон не відряджався", - сказано у повідомленні.

5 жовтня стало відомо, що Мосійчук, знехтувавши пленарним тижнем у Раді, полетів до Арабських Еміратів.

Його бачили в аеропорті "Жуляни", коли він реєструвався на рейс та пред’явив свій дипломатичний паспорт.

Коли у соцмережі почали обговорювати подорож Мосійчука, він повідомив, що екстрено полетів до Еміратів допомагати своєму другу після операції.

Українська правда