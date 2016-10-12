Рішення ПАРЄ: наразі неможливо проводити вибори на Донбасі

Парламентська асамблея Ради Європи вважає неможливим швидке проведення виборів на Донбасі, попри вимоги Мінських домовленостей.

Про це, як повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди", йдеться в резолюції про порушення прав людини на територіях України, не контрольованих українською владою.

Асамблея закликала всі сторони виконати політичні положення Мінську, але констатувала, що мають бути створені необхідні умови для цього.

"Асамблея вважає, що до тих пір, поки поточна ситуація в "ДНР" та "ЛНР", яка характеризується атмосферою небезпеки, залякування і безкарності та відсутності свободи слова та інформації, залишатиметься незмінною, проведення вільних та справедливих виборів в цих регіонах не є можливим", - йдеться в документі, ухваленому переважною більшістю голосів.

Доповідачка Марілуїза Бек пояснила, що під час поїздок до України вона та співдоповідачка Крістіна Зелєнкова отримали підтвердження неприйнятної для проведення виборів безпекової ситуації.

Вони звернулися до СММ ОБСЄ з проханням забезпечити їх проїзд на території, контрольовані "ДНР" та "ЛНР", але отримали відмову.

"Якщо ОБСЄ не може гарантувати безпеку навіть двох доповідачок, то як можна говорити, що будуть створені безпечні умови для проведення виборів?", - обурилася доповідачка.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи затвердила поправку до резолюції щодо України, в якій закликала країни-члени ЄС зберігати санкції попри економічні втрати.