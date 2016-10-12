Рішення ПАРЄ: економічні санкції проти РФ мають зберігатися

1964 перегляди
0
Середа, 12 жовтня 2016, 21:53

Парламентська асамблея Ради Європи затвердила поправку до резолюції щодо України,  в якій закликала країни-члени ЄС зберігати санкції попри економічні втрати.

Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

"Асамблея зазначає, що економічні наслідки конфлікту є значними не тільки для України та Російської Федерації, але і для Європейського Союзу та деяких країн Європи, які в тій чи іншій мірі постраждали від санкцій проти Російської Федерації та російських контр-санкцій", - визнається в документі.

"Обговорення санкцій розділяє Європейський Союз та загрожує його єдності", - додано в документі.

За пропозицією українських депутатів в рішення було додано також наступне твердження:

"Поза тим міжнародний тиск, включаючи санкції, має зберігатися доти, доки не припиниться російська агресія та не буде повністю відновлено суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах".

71 депутат ПАРЄ проголосував за, 17 – проти.

Як відомо, ПАРЄ ще в 2014 році впровадила політичні санкції проти РФ через що Росія залишила залу ПАРЄ. Цього року президент асамблеї Педро Аграмунт закликав повернути Росію, але його пропозиція викликала опір ключових політичних груп.

Україна ініціювала питання можливої дострокової відставки президента ПАРЄ

Теми: ПАРЄ санкції Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Рішення ПАРЄ: наразі неможливо проводити вибори на Донбасі 12 жовтня 2016, 20:23
В ПАРЄ посперечалися про те, чи можна порівнювати Путіна та Гітлера 12 жовтня 2016, 19:08
Дві великі політгрупи не підтримають повернення Росії до ПАРЄ 12 жовтня 2016, 17:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ПАРЄ закликала Росію вивести свою армію з Донбасу
ПАРЄ поставила під сумнів повноваження Державної думи через Крим
Рішення ПАРЄ: економічні санкції проти РФ мають зберігатися
Страсбург схвалив резолюцію про відповідальність Москви за дії "ДНР" та "ЛНР"
Усі новини
Фесткультура

Органіатори музичних фестивалів - про труднощі та перспективи

Ціна Медалі

Історії паралімпійських чемпіонів у Ріо