Бойовики обстріляли будинки цивільних у Водяному

00
0
Середа, 12 жовтня 2016, 23:58

Бойовики відкрили вогонь з САУ калібром 152-мм по селищу Водяне, в результаті  сталася пожежа і кілька будинків отримали серйозні пошкодження.

Про це повідомив прес-офіцер сектору "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер, передає 0629.com.ua.

За його словами, обстріл триває. Кількість постраждалих серед мирного населення уточнюється.

Кіндсфатер зазначив, що станом на 18.00 в секторі сталося 13 обстрілів, з них 6 - на маріупольському напрямі. 6 разів бойовики застосували артилерію.

Канонада чутна і в Маріуполі. Навіть при закритих вікнах залпи важких знарядь чутні в Кальміуському і Лівобережному районах. На Східному тремтять вікна.

"Ситуація на лінії фронту контрольована. Військові приведені в стан високої готовності", - підкреслив Кіндсфатер.

На даний момент інформації про поранених жителів немає. У лікарні Маріуполя вони не надходили. У той же час є інформація про поранених серед військовослужбовців.

Теми: Донбас АТО тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Рішення ПАРЄ: наразі неможливо проводити вибори на Донбасі 12 жовтня 2016, 20:23
У Мар'їнці снарядом поранило місцеву жительку 12 жовтня 2016, 18:17
В ОБСЄ пояснили, чому не моніторять розведення сил вночі 12 жовтня 2016, 18:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СЦКК: Бойовики зривають угоду про розведення сил на лінії зіткнення
Бойовики обстріляли будинки цивільних у Водяному
ПАРЄ: Дії Росії загрожують існуванню кримськотатарської громади
ПАРЄ закликала Росію вивести свою армію з Донбасу
Усі новини
Відео

"Знайди Ервіна" – кримські татари провели акцію біля Кремля

Гастро-новини

5 нових закладів у Львові, які варто відвідати