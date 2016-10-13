В Одеській області оголошено надзвичайний стан

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Четвер, 13 жовтня 2016, 01:50

У зв’язку зі стихійним лихом в Одеській області оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомив керівник Одеської обласної адміністрації Міхеїл Саакашвілі.

Так, на Одещині через сильний вітер, обвалення дерев і ліній електропередач загинули три особи, в тому числі 11 річна дитина. У більш ніж 100 населених пунктах відсутня електрика.

При Обласної адміністрації працює штаб з надзвичайної ситуації. ОДА рекомендує скасувати заняття в школах і обмежити явку в держустанови у всіх районах, яких торкнулося лихо, крім служб з надзвичайних ситуацій і тих жителів, хто забезпечує життєдіяльність районів, а місцевих жителів закликають максимально утриматися від виходу з дому поки не вщухне вітер. 

Як відомо, в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження, спостерігається сильний дощ, північно-східний вітер 19-24 м/с, з поривами до 25-27 м/с. Температура вночі і вдень +11-13°С.

При цьому в південних районах Одеської області через сильний дощ підтоплює будинки. Там працюють співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Теми: Одеська область стихійне лихо
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