Європарламент розгляне резолюцію про російську пропаганду

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Четвер, 13 жовтня 2016, 03:14

Росія "агресивним чином" використовує широкий спектр інструментів, щоб поставити під сумнів європейські цінності і спровокувати розкол Європи.

Про це йдеться в проекті резолюції Європарламенту щодо протидії пропаганді з боку Росії і терористичного угрупування "Ісламська держава", пише DW.com.

У документі, зокрема, говориться, що Росія "агресивним чином" використовує широкий спектр інструментів, в тому числі спеціальні фонди, мовники на різних мовах, новинні агентства, громадські та релігійні групи, соціальні мережі і тролів в Інтернеті. Російська влада робить це для того, щоб "поставити під сумнів європейські цінності" і спровокувати розкол Європи, зазначено в документі.

Росія стрімко активізує свою діяльність в Європі, мета якої полягає в поширенні російського впливу і російської гегемонії, підриві суверенітету східноєвропейських країн. При цьому однією з головних стратегій Росії є фальсифікація історії, сказано в резолюції.

Як приклади інформаційної війни, яку Росія веде проти Заходу, в документі наводяться, зокрема, російська кібератака на Естонію, кампанії з дезінформації після загибелі літака польського президента під Смоленськом і після краху рейсу MH17 на Донбасі, а також після анексії Криму Росією і у зв'язку з міграційною кризою в Європі.

Країни ЄС також відноситься до цільової групи пропагандистів з ІДІЛ, які працюють на регіональному і глобальному рівнях. Країнам Євросоюзу в зв'язку з цим необхідно захистити суспільство, в першу чергу молодих людей від радикалізації, а також перекрити грошові потоки в ІДІЛ, йдеться в проекті резолюції Європарламенту.

Проект резолюції буде розглянутий 21 жовтня. Комітет у закордонних справах Європарламенту схвалив її в понеділок, 10 жовтня.

Теми: Європарламент пропаганда Росія тероризм
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