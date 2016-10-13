Журналісти розповіли про офшорний аівіабізнес друга Порошенка

Українська авіакомпанія "Бізнес-Ерлайнз", що належить бізнес-партнерові президента України Сергію Зайцеву управляється через офшорну фірму, здійснює заборонені рейси в Росію і не сплачує податки в Україні.

Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.

У розпорядження розслідувачів потрапила флешка з файлами про діяльність української авіакомпанії "Бізнес-Ерлайнз", яку їм надав неназваний співрозмовник.

Так, журналісти з’ясували, що авіакомпанія "Бізнес-Ерлайнз", що надає послуги чартерних авіаперевезень, оформлена на компанію Intraco Management Limited. Завдяки масштабному витоку документів панамського реєстратора офшорів Mossack&Fonseca, раніше стало відомо, що власником цієї компанії є заступник генерального директора корпорації "Рошен", Сергій Зайцев.

Отримані файли свідчать, що постійними клієнтами авіакомпанії були як сам Петро Порошенко, так і його друг і бізнес-партнер Ігор Кононенко. Є навіть деякі особисті документи, як наприклад, копія паспорта дружини Ігоря Кононенка або контракт на проживання його доньки в одному зі швейцарських пансіонів. Згідно з одним із файлів, серед клієнтів компанії значаться також прізвища Ющенко, Клюєв, Азаров, Кацуба, Льовочкін, Богатирьова, Черновецький, Арбузов, Лєпс, Калінін, Саламатін.

Згідно з іншим файлом, що має назву "Авіабаланс", компанія Intraco Management Limited отримала на банківський рахунок за авіаперельоти в 2009 — 2011 роках 15 млн 262 тисячі євро, однак, як стверджується у розслідуванні, попри те, що послуги авіаперевезень надають одні українські бізнесмени іншим, в тому числі за внутрішні польоти, гроші в Україну навіть не заходять. Вони йдуть з одного офшорного рахунку на інший.

Понад 400 тисяч євро офшорна Intraco отримала від офшорної Nyland Union. Останньою володіють скандальні бізнесмени Василь Хмельницький та Андрій Іванов. 19 тисяч євро отримано від віргінської Macon Assets Limited, яка пов’язана з одеським мером Геннадієм Трухановим. Понад 90 тисяч євро заплатила за авіаперельоти офшорна Newport Management Limited, яка засвітилася в численних бізнесах братів Суркісів.

У розслідуванні також згадується історія про закупівлю компанією авіапалива у російської дочірньої компанії російського "Газпрому" – "Газпромнефть-АЕРО Шереметьєво". Згідно даних митної бази Import Genius, йдеться у розслідуванні, Intraco Management купила в жовтні 2014-го року насправді тисячу тон авіаційного пального.

Як стверджує журналіст Слідство.Інфо Дмитро Гнап, згадана компанія досі здійснює перельоти з Києва в Москву - через Білорусь.

"Приватний літак вилітає з Києва і сідає в аеропорту міста Гомель, місцеві прикордонники самі приходять до літака і ставлять штамп про перетин кордону Білорусі. Далі літак за рейсом Гомель — Москва вирушає формально не порушуючи заборон", - йдеться у сюжеті.

Один із фігурантів розслідування, депутат БПП Кононенко уже спростовував свою причетність до компанії Intraco Management Ltd, а цього разу від коментарів відмовився.

Раніше, власник офшорної компанії Intraco, Зайцев стверджував, що компанія ніколи не надавала послуг президенту Порошенку і не купувала паливу у Росії, а лише двічі заправила літак в Москві у "Газпромнефть-Аэро-Шереметьево", оскільки інших компаній там немає.