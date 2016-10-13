Дві жінки звинуватили Трампа в сексуальних домаганнях

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Четвер, 13 жовтня 2016, 06:33

Дві американки заявили, що кандидат в президенти США Дональд Трамп насильно цілував і торкався їх в минулому.

Про це повідомила газета The New York Times.

74-річна Джесіка Лідс розповіла, що близько 35 років тому вона летіла в Нью-Йорк і сиділа поруч з Трампом в літаку в кабіні першого класу, коли він раптово почав чіпати її за груди, намагаючись залізти під спідницю. За словами Лідс, "він був як восьминіг, його руки були всюди".

Інша жінка на ім'я Рейчел Крукс заявила про те, що в 2005 році зіткнулася з Трампом в ліфті в будинку Трамп Тауер.

Знаючи, що її компанія працює з Трампом, вона представилася йому, але, потиснувши їй руку, він не відпустив її, а почав цілувати, спочатку в щоки, а потім в губи.

За її словами, це було як насильство, вона відчула себе приниженою.

У телефонній розмові з кореспонденткою NYT "вкрай схвильований" Трамп заявив, що "нічого цього ніколи не було", грубо висловившись на адресу репортеші газети.

Під час других дебатів кандидатів на пост президента США Трамп стверджував, що незважаючи на сексистські висловлювання, він ніколи не приставав до жінок.

Як відомо, газета The Washington Post опублікувала відеозапис вульгарної бесіди Трампа з шоуменом Біллі Бушем.

У записі, датованому ще 2005 роком, нинішній кандидат в президенти США в досить розкутій манері зізнається, що "намагався спокусити заміжню жінку, але у нього не вийшло".

Теми: США
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