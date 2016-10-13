Підозрюваний в тероризмі сирієць помер у в'язниці в Німеччині

Сирійський біженець, підозрюваний в спробі вчинити терористичний напад на берлінський аеропорт, наклав на себе руки в камері в'язниці в Лейпцигу, куди він був поміщений на час слідства.

Про це повідомляє BBC.

22-річний Джабер аль-Бакр перед смертю оголосив голодування і знаходився під цілодобовим наглядом. Поки не зовсім ясно, як саме йому вдалося накласти на себе руки.

Аль-Бакр був заарештований в Лейпцигу в понеділок. За два дні до цього поліція провела обшук в його квартирі в Саксонії, виявивши повністю підготовлений саморобний пристрій, начинений потужною вибуховою речовиною.

Слідчі повідомили, що в квартирі підозрюваного знайшли близько 1,5 кг "надзвичайно небезпечної вибухової речовини". За даними поліції Німеччини, йдеться про тріпероксід ацетону - вкрай нестабільну речовину, що нерідко використовується для вчинення терористичних актів. Зокрема, її використовували ісламісти під час нападу в Парижі в 2015 році.