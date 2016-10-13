У ЄС міркують про запровадження санкцій проти РФ за дії у Сирії

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Четвер, 13 жовтня 2016, 07:15

Представники урядів держав-членів Європейського Союзу збираються обговорити "сирійський пакет" санкцій проти Російської Федерації наступного тижня.

Про це з посиланням на авторитетне американське видання The Wall Street Journal, пише DT.ua.

Як вважають європейські дипломати, найбільш ймовірним об'єктом нових санкцій можуть стати російські чиновники. Вони можуть поповнити чинні санкційні списки ЄС, до яких вже включені понад 200 фізичних і 70 юридичних осіб.

Керівництво ряду європейських держав пропонує погодити розширення санкційних списків вже за підсумками зустрічі лідерів ЄС наступного тижня.

У той же час, високопоставлений європейський дипломат повідомив виданню, що чекати конкретних рішень щодо санкцій за результатами зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 17 жовтня, не варто. Однак, якщо ситуація в Алеппо погіршуватиметься, це потребуватиме серйозного розгляду питання про посилення тиску на Росію.

Раніше Глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом виступила за санкції ЄС проти РФ через Сирію.

Як повідомлялося, уряд Німеччини з розумінням ставиться до озвучених пропозицій щодо введення додаткових санкцій проти Росії через бомбардування у сирійському місті Алеппо.

Нагадаємо, глава комітету Європарламенту у закордонних справах Елмар Брок звинуватив Росію у бомбардуваннях Алеппо і закликав до жорстких санкцій проти РФ.

Раніше повідомлялося, що глава комітету Бундестагу у закордонних справах Норберт Рьотген заявив, що Росія має понести відповідальність за військові злочини в Сирії, і підтвердив можливість санкцій проти Москви.

Теми: ЄС Сирія санкції Росія
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