На кордоні з Польщею – черги у понад 1000 авто

На кордоні України з Польщею знову збільшилися черги до пунктів пропуску – вранці у четвер проїзду чекають 1090 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України у Facebook станом на 8 ранку 13 жовтня.

Зокрема, на пункті пропуску "Устилуг" стоять 330 автомобілів, у"Раві-Руській" – 200, у "Краковці" – 150, у "Шегині" – 120, у "Ягодин авто" – 100, у "Грушеві" – 80 , в "Угриневі" – 60, у "Смільниці" – 50.

При цьому черг на пунктах пропуску зі Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдавією немає.

Напередодні вранці на кордоні з Польщею стояло 610 автомобілів, а станом на 18 вечора середи їх було 1060.