Під час шторму в Одесі затонули яхта й турецька шхуна

Через шторм в Одесі 12 жовтня затонула шхуна турецьких браконьєрів.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, передає "Думская".

За його словами, інцидент стався у Чорноморському яхт-клубі. Раніше ця шхуна була затримана прикордонниками.

Екіпажа під час події на судні не було. Ніхто не постраждав.

Також у середу біля причалу яхт-клубу Одеського морвокзалу штормові хвилі розбили приватну яхту Аrtemida – вона затонула.

Хвилі розбили яхту Аrtemida Думская"

Через сильний вітер робота Білгород-Дністровського, Одеського портів, а також портів "Чорноморськ" і "Південний" обмежена (перелік обмежень — тут).