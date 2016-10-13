Під час шторму в Одесі затонули яхта й турецька шхуна

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Четвер, 13 жовтня 2016, 09:11

Через шторм в Одесі 12 жовтня затонула шхуна турецьких браконьєрів.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, передає "Думская".

За його словами, інцидент стався у Чорноморському яхт-клубі. Раніше ця шхуна була затримана прикордонниками.

Екіпажа під час події на судні не було. Ніхто не постраждав.

Також у середу біля причалу яхт-клубу Одеського морвокзалу штормові хвилі розбили приватну яхту Аrtemida – вона затонула.

 
Хвилі розбили яхту Аrtemida
"Думская"

Через сильний вітер робота Білгород-Дністровського, Одеського портів, а також портів "Чорноморськ" і "Південний" обмежена (перелік обмежень — тут).

Теми: Одеса стихійне лихо погода
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