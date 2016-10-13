Аваков: відеофіксація показує гігантське число порушень ПДР
Автоматична система відеофіксації порушень правил дорожнього руху, запущена в тестовому режимі, фіксує значне число порушень.
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав журналістам, повідомляють "Українські новини".
"Я з деяким побоюванням чекаю, коли ми все таки реалізуємо повною мірою відеофіксацію по всій території країни, тому що тестові виміри, які ми зробили з декількох камер, показали гігантське число порушень", – сказав він.
Аваков вважає, що громадянам необхідно поставити собі деякі обмеження, щоб бути в безпеці.
Як відомо, Міністерство внутрішніх справ почало автоматичну відеофіксацію порушень правил дорожнього руху в тестовому режимі на дорогах у Києві та Одесі.
Как всегда - их снимать нельзя, а граждан можно и нужно, с удвоенным старанием
Люди не купують російський чай, російські холодильники, російське печиво, російський електроінструмент, десятою дорогою оминають російські банки - щоб не збагачувати окупанта, який вбиває на фронті їхніх дітей, сусідів, друзів, співробітників чи кумирів дитинства. А цей представник Л"Г"БТ спільноти спокійнісінько входить в "найпатріотичнішу" фракцію Українського парламенту і при тому тримає гроші у філії банку з країни-окупанта. І його не хвилює, що за ті позичені в нього гроші окупант годує найманців, які і далі вбивають.