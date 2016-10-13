Аваков: відеофіксація показує гігантське число порушень ПДР

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Четвер, 13 жовтня 2016, 10:31

Автоматична система відеофіксації порушень правил дорожнього руху, запущена в тестовому режимі, фіксує значне число порушень.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав журналістам, повідомляють "Українські новини".

"Я з деяким побоюванням чекаю, коли ми все таки реалізуємо повною мірою відеофіксацію по всій території країни, тому що тестові виміри, які ми зробили з декількох камер, показали гігантське число порушень", – сказав він.

Аваков вважає, що громадянам необхідно поставити собі деякі обмеження, щоб бути в безпеці.

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ почало автоматичну відеофіксацію порушень правил дорожнього руху в тестовому режимі на дорогах у Києві та Одесі.

Теми: Аваков дороги поліція
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Коментарі — 4
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IP: 62.80.186.---грибник13.10.2016 11:39
А какие нарушения? - вот это интересно. Превышение скорости? Неправильные обгоны? Что еще может зарегистрировать видеокамера? Так поставьте дорожные знаки: тут столько, а там - столько км в час. Тут можно обгонять, а тут - нет. И нарушений будет значительно меньше. А то едешь по житомирской трассе, дорога отличная, почему бы и не прижать 120-130 км? А это, оказывается нарушение!
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IP: 185.11.29.---sazzz13.10.2016 11:26
видеофиксация также показывает, как талантливый сынуля Авакова, злоупотребляя служебным положением папаши, впаривает милиции рюкзаки по тройной цене. где комментарии министра по этому поводу?
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IP: 176.115.97.---informer13.10.2016 10:47
я думал Аваков напишет - "цілодобова відеореєстрація роботи поліцейських всіх рівнів реєструє гігантське число порушень карного кодексу"!!

Как всегда - их снимать нельзя, а граждан можно и нужно, с удвоенным старанием
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IP: 194.44.160.---Семенен13.10.2016 10:43
Класний чувак АвакАв краще поговорив би зі своїм однофракційником Котвіцьким, який разом з Лещенком позичають гроші окупантам -
Люди не купують російський чай, російські холодильники, російське печиво, російський електроінструмент, десятою дорогою оминають російські банки - щоб не збагачувати окупанта, який вбиває на фронті їхніх дітей, сусідів, друзів, співробітників чи кумирів дитинства. А цей представник Л"Г"БТ спільноти спокійнісінько входить в "найпатріотичнішу" фракцію Українського парламенту і при тому тримає гроші у філії банку з країни-окупанта. І його не хвилює, що за ті позичені в нього гроші окупант годує найманців, які і далі вбивають.
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