Вищий адмінсуд підтримав звільнення екс-начальника Генштабу

00
1
Четвер, 13 жовтня 2016, 10:45

Вищий адміністративний суд України визнав законним звільнення адмірала Юрія Іл’їна з посади начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України.

Як повідомляє 13 жовтня Генеральна прокуратура, 28 вересня Вищий адмінсуд погодився з доводами Головної військової прокуратури та залишив без задоволення скаргу Іл’їна (так прізвище вказує відомство).

Адмірал намагався скасувати в судовому порядку контракт про проходження військової служби та визнати незаконним наказ Міноборони про зарахування його в розпорядження.

На погляд прокуратури, Іл’їн хотів виправдати свою непояву до Генштабу ЗСУ для вирішення питання щодо подальшого проходження служби під час анексії півострова Крим.

Головна військова прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом нез’явлення Іл’їна до місця служби – йому оголосили підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).

 
Юрій Ільїн

У липні 2012 року тодішній президент Віктор Янукович призначив Юрія Ільїна командувачем Військово-морських сил Збройних сил України, а 24 серпня 2013 року він присвоїв Ільїну звання адмірала.

19 лютого 2014 року Янукович призначив Ільїна начальником Генштабу ЗСУ.

За даними ЗМІ, після призначення Ільїн наказав українським військовослужбовцем зачистити Майдан, однак його підлеглі не виконали наказ.

28 лютого 2014 року в.о. президента Олександр Турчинов звільнив Ільїна з посади начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ. При цьому він залишився в розпорядженні міністра оборони при Генштабі і на всіх видах забезпечення.

Того ж дня Ільїн попросив направити його до Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, куди він і відбув на початку березня. У підсумку лікарі видали йому висновок про обмежену придатність до військової служби за станом здоров'я.

Ільїн подав до Міноборони рапорт про звільнення в запас, але Адміністрація президента відмовила йому, пославшись на ситуацію часткової мобілізації.

ВАСУ відмовив адміралу в задоволенні його позову до президента. Суд урахував законодавчі обмеження щодо звільнення військовослужбовців, пов'язаних, у першу чергу, з особливим положенням і в другу – з мобілізацією як його складовою частиною.

На початку вересня 2014 року Генпрокуратура порушила проти Ільїна кримінальне провадження за фактом дезертирства.

У свою чергу, Ільїн вимагає від Міноборони виплати матеріальної допомоги.

Теми: Міноборони Генштаб суд анексія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Міноборони: зону розведення біля Петрівського розмінували 10 жовтня 2016, 13:55
Відведення військ у Станиці Луганській перенесли через обстріли – Міноборони 9 жовтня 2016, 12:39
Обстріли бойовиків не дають розвести війська в Станиці Луганській 7 жовтня 2016, 15:03
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.44.160.---Семенен13.10.2016 11:51
І чому воно ще не під вартою? Дезертир судиться? Щось нове...
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
КС візьметься за скаргу Порошенка, що Янукович - не президент
Циклон з Одеси йде на Запоріжжя, людей просять не виходити
Савченко зізналася в ПАРЄ, що таки їздила на окуповані території
Число жертв стихії в Одесі зростає: загинула дівчинка
Усі новини
Фесткультура

Органіатори музичних фестивалів - про труднощі та перспективи

Комедійні фото

Як позіхає лев і співає жирафа?