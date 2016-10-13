КС візьметься за скаргу Порошенка, що Янукович - не президент
Конституційний суд розпочне розгляд справи про конституційність позбавлення Віктора Януковича звання президента.
Про це повідомляє прес-служба КС.
Відповідне подання до КС подав президент Петро Порошенко.
Слухання розпочнеться 19 жовтня о 10 ранку. Це буде письмове слухання.
Як відомо, президент Порошенко звернувся до КС з проханням розглянути, наскільки конституційним було рішення ВР про позбавлення Віктора Януковича звання президента.
Таке рішення ВР ухвалила 4 лютого 2015 року.
Порошенко вважає, що ВР перевищила свої повноваження, ухвалюючи таке рішення і порушила 6, 19 та 58 статті Конституції.
Українська правда