Синоптики прогнозують потепління в Україні за 10 днів

Український гідрометеорологічний центр прогнозує незначне потепління з 23 жовтня.

Про це сказав заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко під час селекторної наради, передають "Українські новини".

"Поступове підвищення температури можливе лише з 23 жовтня, тобто до кінця місяця ми усе ще очікуємо незначне підвищення температури порівняно з тією, котра буде до того моменту", – сказав Прокопенко.

З його слів, 13 жовтня в Україні протримається дощова й вітряна погода, місцями пройдуть сильні дощі в західних областях місцями з мокрим снігом.

14 жовтня циклон, що визначав погоду, покине межі України – й опади припиняться.

Одночасно із цим очікується зниження температури повітря вночі до 0...+6 градусів, а в західних областях температура вночі знизиться до -1...-3 градусів.

15-22 жовтня в Україні очікується прохолодна, переважно без опадів погода, з температурою повітря вночі +2...-3 градуси, удень +2...+9 градусів, на Закарпатті й на півдні Одеської області буде тепліше.

Водночас, Укргідрометцентр прогнозує відносно теплу зиму.

За словами Прокопенка, у листопаді й грудні середньомісячна температура буде близькою до середніх показників, а в січні, лютому й березні – вищою середніх показників.

"У цілому зима буде характеризуватися як відносно тепла, але тривалість опалювального сезону за температурними показниками буде коливатися від 160 днів на півдні країни до 180 на півночі й заході", – сказав представник Гідрометцентру.

Прокопенко наголосив, що впродовж зими будуть спостерігатися різкі зміни погодних умов.