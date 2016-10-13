Росія оголосила про створення нової зброї

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Четвер, 13 жовтня 2016, 13:21

Росіяни заявляють, що створили і успішно випробували перші зразки радіоелектронного зброї на нових фізичних принципах, що не мають аналогів у світі.

Про це заявив в ході виставки озброєнь "АрмХайтек-2016" офіційний представник підприємства-розробника нової системи – "Об'єднаної приладобудівної корпорації", передають РИА Новости.

"Вже створено реальні зразки такого озброєння, і вони довели свою ефективність. Це абсолютно новий вид озброєння, аналогів якого немає в країні, і, не побоїмося цього сказати, в світі", - сказав він.

За словами представника ОПК, особливість нового зброї полягає в тому, що вона нейтралізує техніку противника без застосування традиційних засобів ураження, снарядів, а за допомогою спрямованої енергії. "Вона здійснює непряме фізичний вплив на бортову апаратуру літаків, безпілотників, і нейтралізує високоточну зброю", — уточнив експерт.

Теми: Росія
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Коментарі — 2
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IP: 94.254.177.---ice 713.10.2016 13:36
По стопам вовкиного кумира- оружие возмездия- лапоть енергетический
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IP: 185.23.164.---brs13.10.2016 13:28
внутри сидит шаман, и энергией ци нейтрализует проникающую радиацию. От уже папуасы, на Солнце высадились уже? :)
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