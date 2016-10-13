Активісти роздаватимуть чиновникам в урядовому кварталі "іменні труси"

18 жовтня громадські активісти влаштують демонстрації під урядовими будинками в центрі столиці, під час яких роздаватимуть чиновникам "іменні труси".

Про це йдеться у повідомленні Центру з протидії корупції.

Активісти планують роздавати труси депутатам і урядовцям, які не подали електронні декларації, "закликаючи їх не бути "трусами" і прискорити декларування статків, як того вимагає закон".

"Відповідні арт-інсталяції з розвішаними на них іменними трусами активісти встановлять на площі перед Верховної Радою, перед центральним входом до будинку Уряду та Адміністрацією Президента України з боку вулиці Інститутській", - сказано у повідомленні.

Як відомо, термін подачі електронних декларацій спливає 31 жовтня.

Наразі в Єдиному Державному Реєстрі налічується трохи більше шести з половиною тисяч щорічних декларацій.

"Це – лише 13% від п’ятдесяти тисяч чиновників, що займають найвищі керівні посади в державі і мають декларувати свої статки в "першу хвилю", - сказано у повідомленні.

Як відомо, після запуску системи електронного декларування, в її роботі вже було виявлено чимало недоліків, як технічних, так і тих, що пов'язані із формою електронної декларації.

Так, у НАБУ заявили, що детективи припинили заповнення електронних декларації через невідповідність форми декларації тій, що була затверджена НАЗК.

11 жовтня прем'єр Володимир Гройсман доручив до 31 жовтня вирішити питання із заповненням чиновниками е-декларацій.

За його дорученням слідчі відомства повинні провести нараду, де випрацювати спільну позицію щодо форми електронної декларації.

Українська правда