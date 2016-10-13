Активісти роздаватимуть чиновникам в урядовому кварталі "іменні труси"

00
0
Четвер, 13 жовтня 2016, 13:28

18 жовтня громадські активісти влаштують демонстрації під урядовими будинками в центрі столиці, під час яких роздаватимуть чиновникам "іменні труси".

Про це йдеться у повідомленні Центру з протидії корупції.

Активісти планують роздавати труси депутатам і урядовцям, які не подали електронні декларації, "закликаючи їх не бути "трусами" і прискорити декларування статків, як того вимагає закон".

"Відповідні арт-інсталяції з розвішаними на них іменними трусами активісти встановлять на площі перед Верховної Радою, перед центральним входом до будинку Уряду та Адміністрацією Президента України з боку вулиці Інститутській", - сказано у повідомленні.

Як відомо, термін подачі електронних декларацій спливає 31 жовтня.

Наразі в Єдиному Державному Реєстрі налічується трохи більше шести з половиною тисяч щорічних декларацій.

"Це – лише 13% від п’ятдесяти тисяч чиновників, що займають найвищі керівні посади в державі і мають декларувати свої статки в "першу хвилю", - сказано у повідомленні.

Як відомо, після запуску системи електронного декларування, в її роботі вже було виявлено чимало недоліків, як технічних, так і тих, що пов'язані із формою електронної декларації.

Так, у НАБУ заявили, що детективи припинили заповнення електронних декларації через невідповідність форми декларації тій, що була затверджена НАЗК.

11 жовтня прем'єр Володимир Гройсман доручив до 31 жовтня вирішити питання із заповненням чиновниками е-декларацій.

За його дорученням слідчі відомства повинні провести нараду, де випрацювати спільну позицію щодо форми електронної декларації.

Українська правда 

Теми: декларація Уряд президент
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Котвіцький задекларував купівлю одягу на понад півмільйона гривень 12 жовтня 2016, 14:47
Змінити, але не зірвати. Деталі закритих переговорів з ЄС про е-декларації 12 жовтня 2016, 13:02
Гройсман доручив держслужбовцям до 31 жовтня здати е-декларації 11 жовтня 2016, 18:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Штайнмаєр: наразі відсутні умови для проведення виборів на Донбасі
Відведення під Станицею Луганською неможливе: бойовики стріляють
За добу в зоні АТО 7 бійців поранено, 2 отримали контузію – штаб
МВС: дата реального запуску відеофіксації на дорогах поки невідома
Усі новини
Афіша на 14-16 жовтня

Майстер-клас від Забужко, автостоп-квест, "Всі свої" та багато іншого

Книга

Уривок з роману "Баборня" Мирослава Лаюка