Яценюк: стріляти на Майдані вирішили після зустрічі Януковича з Путіним

00
7
Четвер, 13 жовтня 2016, 13:50
РІА Новости

Арсеній Яценюк вважає, що рішення про кривавий розгін Майдану на початку 2014 року було ухвалено після зустрічі Віктора Януковича з Володимиром Путіним у Сочі.

Про це колишній прем'єр-міністр заявив після надання свідчень у Генеральній прокуратурі 13 жовтня і написав у Twitter.

Яценюк нагадав, що за два тижні до розстрілу майданівців 20 лютого відбулася зустріч екс-президента України Януковича з президентом Росії Путіним у російському Сочі.

"І, за нашою інформацією, після цього міністр внутрішніх справ Захарченко, глава Служби безпеки Якименко отримали вказівку за допомогою російських спеціальних служб невідкладно готувати план із кривавого розгону Майдану і розстрілів", – заявив екс-прем'єр, цитує "Інтерфакс-Україна".

У Яценюка "немає сумнівів, що такий план готувався, зокрема, за участі та підтримки російських силовиків".

"І тоді у нас була інформація, що російські силовики були присутні на нараді – і перший проект плану, який було їм продемонстровано, було ними дуже скептично сприйнято", – сказав він.

"В Україні не було фахівців з таких кривавих операцій, такі фахівці були лише в одній країні, дружній до тодішнього режиму – це в Російській Федерації", – заявив Яценюк.

На запитання журналістів, чи будуть ще його допити в Генпрокуратурі, він сказав: "Більше не запрошують поки що".

11 жовтня Яценюк за власною ініціативою прийшов на допит у Генпрокуратуру

"Сьогодні вже свідчення були вже фактично з 18-го числа. Але з 18-го по 21-е це було вже завершення, це були вже наслідки. А на попередніх допитах мова була про причини", – сказав він тепер.

Яценюк сподівається, що його свідчення будуть доказами у справі.

"Це були зустрічі, це була інформація, зокрема і від силовиків, які перебували на той час у Службі безпеки і МВС, але нам все розповідали. Тобто це були конкретні дії та події, зокрема і як діяв Янукович, як діяв міністр внутрішніх справ. У нас були зустрічі в Генеральній прокуратурі. Було видно за словами і конкретними діями, що відбувалися на Майдані", – сказав один із політичних лідерів Майдану.

Теми: Майдан Яценюк Янукович Путін Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Порошенко доручив готуватися до Дня Гідності та Свободи 7 жовтня 2016, 10:20
ГПУ і адвокати передають у Гаагу нові матеріали щодо Євромайдану 5 жовтня 2016, 15:55
Горбатюк: наліпки на шоломах "беркутівців" не дозволяють ідентифікувати особу 5 жовтня 2016, 03:55
powered by lun.ua
Коментарі — 7
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 5.58.76.---Vasyl_Tysh13.10.2016 15:59
guru2:
Vasyl_Tysh:
guru2:
Vasyl_Tysh:
а що це воно таке - сі знаходите?))
Українці зрозуміють
Українці -то не тільки в тебе в районі, і не забувай, де є норма для всіх українців - київсько-полтавський діалект - це відомо кожному першокурснику філологу... Сі знаходити - знаходитись, от це нейтрально.)) Чи ти вважаєш, що ніхто не знає польського znajdować się ?
Ага
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.201.122.---guru213.10.2016 15:53
Vasyl_Tysh:
guru2:
Vasyl_Tysh:
а що це воно таке - сі знаходите?))
Українці зрозуміють
Українці -то не тільки в тебе в районі, і не забувай, де є норма для всіх українців - київсько-полтавський діалект - це відомо кожному першокурснику філологу... Сі знаходити - знаходитись, от це нейтрально.)) Чи ти вважаєш, що ніхто не знає польського znajdować się ?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 5.58.76.---Vasyl_Tysh13.10.2016 15:33
guru2:
Vasyl_Tysh:
а що це воно таке - сі знаходите?))
Українці зрозуміють
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.201.122.---guru213.10.2016 15:27
Vasyl_Tysh:
а що це воно таке - сі знаходите?))
ВідповістиЗ цитатою
IP: 5.58.76.---Vasyl_Tysh13.10.2016 14:34
А мені власне цікаве одне запитання:
Сєня, скільки це в грошах перехід від "лідера" Майдану до того стану, в якому ви сі зараз знаходите?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
РФ підтвердила, що дала Януковичу притулок, і це відомо ГПУ – адвокат
Комуністку Александровську випустили із СІЗО
Нобелівську премію з літератури отримав співак Боб Ділан
Яценюк: стріляти на Майдані вирішили після зустрічі Януковича з Путіним
Усі новини
Відео

Гарвардські вчені пояснили, чому не варто довго лікуватися антибіотиками

Культура

Від діабету до демократії: Цукрова архітектура в ІЗОЛЯЦІЇ