Росії не має бути в ПАРЄ, доки вона не почне виконувати вимоги - Штайнмаєр

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Четвер, 13 жовтня 2016, 13:57

Міністр закордонних справ Німеччини, діючий голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що Росія не може повернулися до ПАРЄ, доки не розпочне виконувати вимоги міжнародного співтовариства.

Про це він заявив у своєму виступі в ПАРЄ, повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

"Сподіваюся, що ми в середньостроковій перспективі створимо умови для того, щоби російські делегати повернулися до ПАРЄ. Але ясно, що саме Росія має додати свій внесок до цього рішення", - заявив він.

Міністр нагадав, що Росія залишила с асамблею через обмеження, пов’язані з її діями в Україні.

"ПАРЄ в минулому відреагувала, обмеживши права... Потурання (діям Росії) тут неприпустиме", - додав він.

Штайнмаєр окремо наголосив, що ПАРЄ в кожному разі має забезпечити відсутність у Страсбурзі депутатів, обраних в Криму.

"Депутати, які потрапили до Держдуми через вибори в Криму, не зможуть знайти місце в цьому залі", - заявив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наполягає на початку виконання політичних пунктів Мінських домовленостей.

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