Справу "діамантового" екс-прокурора передали до суду, йому загрожує 12 років

Справу щодо колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнієця генпрокуратура передала до суду.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ у четвер.

"Всупереч намаганням сторони захисту затягнути досудове розслідування, прокурором у кримінальному провадженні обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті", - сказано у повідомленні.

Корнійця підозрюють у вимаганні та отриманні від директора та власника одного із суб’єктів господарювання, що надавало послуги населенню у сфері вивезення побутових відходів, частини статутного фонду товариства та у подальшому – систематичного вимагання та отримання коштів від здійснення ним підприємницької діяльності.

"За даними досудового розслідування вказані злочини скоєно особою з використанням свого службового становища на посаді керівника одного з структурних підрозділів прокуратури м. Києва із залученням до злочинних дій свого близького родича", - сказано у повідомленні.

Дії обвинувачених кваліфіковано за статтями "вимагання", "підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" вчинених у співучасті.

Винним загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Як відомо, в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня 2015 року затримали першого заступника голови Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна та заступника прокурора Київської області Корнійця.

У затриманих вилучено близько 500 тис. доларів і коштовності.

Корнієць, підозрюваний у хабарництві, через місяць вніс заставу в розмірі 3,2 млн гривень і вийшов з-під варти.

Українська правда