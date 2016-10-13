Суд підтвердив підозри в шахрайстві для члена ВРЮ

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Четвер, 13 жовтня 2016, 14:59

Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити клопотання підозрюваного в шахрайстві члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського про необгрунтованість підозр Генеральної прокуратури.

Про це повідомляють в четвер "Українські новини", посилаючись на інформоване джерело.

"Апеляційний суд залишив скаргу без розгляду", – сказав співрозмовник.

За його словами, таке рішення суд оголосив у четвер.

У клопотанні не йшлося про необгрунтованість застави.

У той же час джерело в Генпрокуратурі повідомило, що Апеляційний суд відмовив Гречковського в задоволенні його клопотання про скасування обраного йому раніше запобіжного заходу у вигляді застави.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко 21 вересня заявив, що член ВРЮ Павло Гречківський вимагав гроші за незаконний вплив на судове рішення.

"Затримано посередника – арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тисяч доларів", – написав він на Facebook.

Вища рада юстиції відмовилася відсторонити Гречківського від посади. 

Суд 22 вересня обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3,85 млн грн. Посереднику суд також виніс рішення про заставу та звільнив з-під варти.

Підозрюваний у вимаганні хабара член Вищої ради юстиції одразу вніс за себе заставу в сумі 3,85 млн гривень. Він заявив, що позичив грошей на заставу.

Раніше повідомлялося, що Гречківський та заступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов є співвласниками заповідної землі на Жуковому острові у Києві.

Також повідомлялося, що підозрюваний член ВРЮ є наближеним до нардепа БПП Олександра Грановського й займався питаннями, пов'язаними із Госпсудом. 

Грановський запевняє, що не знайомий із затриманим на хабарі членом Вищої ради юстиції Павлом Гречківським. 

Теми: хабар суд
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