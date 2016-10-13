У Криму оберуть запобіжний захід затриманим 12 жовтня

У Криму 13 жовтня відбудуться суди щодо обрання запобіжного заходу п'ятьом кримським татарам, яких 12 жовтня привезли у ФСБ РФ після обшуків.

Як повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook, засідання пройдуть після обіду в Київському районному суді Сімферополя.

"Орієнтовно о 14:30 будуть проходити суди з обрання запобіжного заходу п'ятьом затриманим учора в Камянці та Строганівці кримським татарам. Київський районний суд", – написав Курбедінов.

У Криму 12 жовтня відбулися обшуки в домівках кримських татар. Повідомилося про п'ять обшуків, нагадує "Крим.Реалії".

Кримський політолог Елеонора Дюльбер написала у Facebook імена й місця проживання тих, до кого в середу прийшли з обшуком російські силовики: "Рустем Ісмаілов, 32 роки, Кам'янка; Абдуллаєв Узаір, 42 роки, Строганівка, Абдуллаєв Теймур, 41 рік, Строганівка, Джемадінов Еміль, Саледінов Айдер – Строганівка".

Пізніше кримський адвокат Курбедінов повідомив, що затриманим у Криму пред'явили підозру за "терористичною статтею".

"Тімуру Абдуллаєву пред'являють ст. 205.5 ч.1, Узеіру Абдуллаєву, Рустему Ісмаілову, Айдеру Саледінову й Емілю Джемаденову пред'являють ст. 205.5 ч 2", – заявив він.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".