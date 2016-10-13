На адмінмежі з Кримом 2 пункти працюють на генераторах

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Четвер, 13 жовтня 2016, 15:36

На адмінмежі з Кримом контрольні пункти в'їзду-виїзду "Чаплинка" і "Каланчак" через відсутність електроенергії працюють на дизельних генераторах.

Про це повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону - начальник прес-служби Іван Шевцов, передає Укрінформ.

"Знеструмлені енергетиками у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на лінії електропередач контрольні пункти в'їзду-виїзду "Чаплинка" і "Каланчак", що на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом, наразі працюють і будуть працювати у штатному режимі протягом всього періоду ремонтних робіт, який триватиме до 27 жовтня включно", - сказав він.

На період відключення від мережі електропостачання на цих КПВВ введені у роботу дизельні генератори, які забезпечують необхідною електрикою розміщені тут підрозділи прикордонної і митної служб.

Він зазначив, що на даний час скупчень транспортних засобів на КПВВ "Чаплинка" і "Каланчак" немає.

Як повідомлялося, ремонтні роботи на електромережах, що живлять КПВВ "Чаплинка" і "Каланчак" проводитимуться енергетиками 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 жовтня з 9.00 по 16.30. А 27 жовтня буде знеструмлений КПВВ "Чаплинка" з 9.00 по 16.00. Херсонські митники порадили громадянам для зручності та уникнення черг рухатися в зазначені дні та години через КПВВ "Чонгар" митного поста "Херсон-центральний".

На території Херсонщини на адмінмежі з Кримом знаходяться три контрольні пункти в'їзду-виїзду - "Чаплинка" і "Каланчак" (Каланчацький район) і "Чонгар" (Генічеський район).

Теми: Крим Херсонська область
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