Путін на засіданні РНБО РФ порушив питання мінських домовленостей

00
0
Четвер, 13 жовтня 2016, 15:52

Під час оперативної наради з РНБО РФ президент Росії Володимир Путін заявив про безальтернативність виконання конкретних пунктів мінських домовленостей.

Про це у четвер розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає російське агентство "ТАСС".

"Обговорювалася ситуація в Сирії, відбувся також обмін думками з української врегулювання. Була акцентована безальтернативність повного виконання конкретних пунктів мінських домовленостей", - підкреслив представник Кремля.

Як відомо, у Кремлі заявили, що шанс на зустріч "нормандському форматі" на рівні глав України, Німеччини, Франції та Росії 19 жовтня може з'явитися за результатами роботи експертів.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Олланд і Путін провели 12 жовтня телефонну розмову, в якій обговорили виконання Мінських угод і домовилися активізувати консультації в різних форматах. Однак вони не дійшли згоди про проведення саміту в нормандському форматі.

Теми: Путін Мінські угоди Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Як Путін переграв увесь світ... і самого себе 13 жовтня 2016, 14:44
Кремль оцінив ймовірність "нормандської зустрічі" 19 жовтня 13 жовтня 2016, 14:19
Яценюк: стріляти на Майдані вирішили після зустрічі Януковича з Путіним 13 жовтня 2016, 13:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
РФ підтвердила, що дала Януковичу притулок, і це відомо ГПУ – адвокат
Комуністку Александровську випустили із СІЗО
Нобелівську премію з літератури отримав співак Боб Ділан
Яценюк: стріляти на Майдані вирішили після зустрічі Януковича з Путіним
Усі новини
Відео

Гарвардські вчені пояснили, чому не варто довго лікуватися антибіотиками

Культура

Від діабету до демократії: Цукрова архітектура в ІЗОЛЯЦІЇ