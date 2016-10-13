Путін на засіданні РНБО РФ порушив питання мінських домовленостей

Під час оперативної наради з РНБО РФ президент Росії Володимир Путін заявив про безальтернативність виконання конкретних пунктів мінських домовленостей.

Про це у четвер розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає російське агентство "ТАСС".

"Обговорювалася ситуація в Сирії, відбувся також обмін думками з української врегулювання. Була акцентована безальтернативність повного виконання конкретних пунктів мінських домовленостей", - підкреслив представник Кремля.

Як відомо, у Кремлі заявили, що шанс на зустріч "нормандському форматі" на рівні глав України, Німеччини, Франції та Росії 19 жовтня може з'явитися за результатами роботи експертів.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Олланд і Путін провели 12 жовтня телефонну розмову, в якій обговорили виконання Мінських угод і домовилися активізувати консультації в різних форматах. Однак вони не дійшли згоди про проведення саміту в нормандському форматі.