Суд Криму залишив Чийгоза під вартою

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Четвер, 13 жовтня 2016, 15:59

Окупаційний верховний суд Криму залишив заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза під вартою.

Про це у своєму твіттері написав його адвокат Микола Полозов.

Він також повідомив, що після цього суддя Капустіна оголосила про завершення засідання і відразу ж відкрила нове.

"Не виходячи із залу, одразу в стик, поновлюється основне слухання у справі Чийгоза. Триває допит потерпілого Єрнева", – написав Полозов.

Він також додав, що Чийгоз оголошував відвід суддям та прокурору, однак він був відхилений. Також Полозов заявив, що суд відмовив Чийгозу в праві ознайомитися з матеріалами справи.

Як відомо, Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

20 липня 2016 року окупаційний Київський райсуд Сімферополя розділив справу "26 лютого". Тепер Чийгоза судять окремо від інших обвинувачених – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи. Їм загрожує в'язниця за організацію мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого.

Чийгозу, як головному обвинуваченому, можуть присудити 10 років позбавлення волі. Вину у цій справі окупаційна влада півострова покладає виключно на кримських татар. Потерпілими названі представники так званої "кримської самооборони".

Теми: кримські татари Крим права людини суд
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