Меру Торецька, якого підозрюють у сепаратизмі, продовжили арешт

00
0
Четвер, 13 жовтня 2016, 16:58

Краматорський міський суд продовжив арешт мера Торецька Донецької області Володимира Сліпцова до 19 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

"13 жовтня Краматорський міський суд підтримав клопотання прокуратури Донецької області і продовжив термін утримання під вартою терміном ще на 36 діб меру Торецькому", - сказано в ньому.

Сліпцову інкримінується вчинення кримінальних злочинів, передбачених статтями "участь у терористичній групі чи терористичної організації", "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

За даними слідства, мер Торецька пов'язаний з організацією та проведенням на території міста незаконного референдуму про "незалежність" самопроголошеної "ДНР".

Як відомо, 18 серпня 2016 року Краматорський міський суд обрав для мера Торецька Володимира Сліпцова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці.

29 серпня міська рада Торецька Донецької області висловила недовіру меру Володимиру Сліпцову, підозрюваного в сепаратизмі, а також зняла з посади першого заступника мера Торецька Валентина Старущенко.

Теми: сепаратизм Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Комуністку Александровську випустили із СІЗО 13 жовтня 2016, 15:06
Голова облради припустив, що Закарпаття може і не бути у складі України 12 жовтня 2016, 15:09
Безкарні: хто покриває мерів-сепаратистів 4 жовтня 2016, 12:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Генасамблея затвердила нового генсека ООН
Україна програла Януковичам апеляцію щодо виплати 6,3 млн грн
У штабі АТО спростували заяву бойовиків про збитий вертоліт
В Одесі обвалився дім – загинула людина
Усі новини
7 трендів CEE-2016

Розумні кросівки і холодильники, які самі замовляють їжу

Метр

Анджей Вайда про маму, тата, Харків та Катинь