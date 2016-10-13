Полторак: при розведенні військ немає небезпеки втрати територій

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Четвер, 13 жовтня 2016, 17:44

Міністр оборони Степан Полторак запевняє, що при розведенні сил і засобів в окремих районах на Донбасі немає небезпеки втрати територій, а українські військові готові оперативно реагувати на будь-які можливі загрози.

Про це він заявив журналістам на брифінгу в четвер.

"За два з половиною роки війни ми навчилися розраховувати всі загрози. Якщо говорити про Станицю Луганську, то частини і підрозділи, опорні пункти, які знаходяться в цьому районі, навіть при виведенні, забезпечують повністю можливість Збройним силам протягом 15-20 хвилин зайняти свої позиції і адекватно відреагувати на загрозу", - сказав Полторак.

Міністр оборони заявив, що в районі Станиці Луганськоъ немає ніякої загрози втрати ні населених пунктів, ні територій.

Полторак зазначив, що вночі в районі Станиці Луганській було зафіксовано 5 обстрілів з ГП-25 (підствольний гранатомет), і сьогодні приймається рішення про подальше відведення або невідведення сил і засобів на цій ділянці.

Він підкреслив, що головною умовою для відводу є повне припинення вогню на певних ділянках протягом 7 днів і постійний цілодобовий моніторинг місії ОБСЄ.

Відповідаючи на питання про поїздку депутата Надії Савченко на окуповані території, Полторак сказав, що переговори про врегулювання ситуації на Донбасі потрібно вести з тими, хто почав цю війну і ці люди не перебувають в Донецьку і Луганську.

"Як військовий, який чітко розуміє, скільки загинуло цивільних і військових людей, я думаю, що якщо вести переговори, то потрібно це робити з тими, хто починав цю війну", - підкреслив міністр.

"Я не знаю, з ким зустрічалася Надія Савченко в Донецьку і Луганську, але я точно знаю, що в Донецьку і Луганську немає тих, хто почав цю війну", - додав Полторак.

Інтерфакс-Україна

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