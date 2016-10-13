Фейгіну заборонили виїзд з Росії

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Четвер, 13 жовтня 2016, 20:43

Управління ФССП Росії по Москві заборонила виїзд з країни адвокату українця Романа Сущенка Марку Фейгіну.

Про це адвокат повідомив російському "Інтерфаксу".

"Мене не випускають з Росії, бо я перебуваю в базі ФССП", - сказав Фейгін.

Крім того, він виклав у своєму мікроблозі в Твіттері постанову про відмову у виїзді з Росії.

Раніше Фейгін повідомив, що йому заборонено виїжджати з Росії за рішенням судового пристава. Разом з тим адвокат зазначив, що у ФССП є повідомлення про погашення всіх його заборгованостей.

19 серпня глава Федеральної служби судових приставів Росії Артур Парфенчиков погодився розглянути заяву Фейгіна, в якій той просить скасувати постанову про обмеження його виїзду за межі Росії.

"Ваше звернення буде розглянуто", - написав Парфенчиков в своєму мікроблозі в Twitter у відповідь на прохання Фейгіна розглянути його питання.

Крім того, щоб прискорити розгляд звернення, Парфенчиков рекомендував Фейгіну направити копії документів, "які підтверджують передачу майна стягувачу відповідно до рішення суду в повному обсязі", через його інтернет-приймальню.

Фейгін у своєму Twitter повідомив, що має намір клопотати про порушення кримінальної справи щодо пристава ЦАО Москви за ст. 285 КК РФ (Зловживання посадовими повноваженнями).

Раніше Фейгін повідомив, що йому тимчасово заборонено виїжджати з Росії за рішенням судового пристава-виконавця, і висловив думку, що заборона має під собою політичні мотиви.

Він додав, що заборона на виїзд позбавляє його можливості виступу в міжнародних організаціях таких, як ПАРЄ, а також спілкування зі своїми підзахисними, які перебувають за кордоном.

Фейгін здійснював захист у низці гучних кримінальних справ, зокрема, щодо українки Надії Савченко, націоналіста Іллі Горячева, учасників панк-групи Pussy Riot.

Зараз він здійснює захист звинуваченого владою Росії в шпигунстві українця Романа Сущенка.

Теми: Росія
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