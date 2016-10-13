Порошенко поговорив з Меркель про Донбас. Зідзвоняться ще з Олландом

Президент Петро Порошенко обговорив ситуацію на Донбасі під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Згідно з інформацією, Порошенко проінформував Меркель про збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків, особливо у нічний час. Він також наголосив на важливості розміщення постійних пунктів спостереження ОБСЄ в районах розведення військ.

Співрозмовники також обговорили питання пришвидшення надання українцям безвізового режиму і ратифікації Угоди про асоціацію.

Співрозмовники домовилися провести тристоронню телефонну конференцію між лідерами України, Німеччини і Франції у найближчі дні.

Українська правда