Порошенко поговорив з Меркель про Донбас. Зідзвоняться ще з Олландом

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Четвер, 13 жовтня 2016, 22:38

Президент Петро Порошенко обговорив ситуацію на Донбасі під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Згідно з інформацією, Порошенко проінформував Меркель про збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків, особливо у нічний час. Він також наголосив на важливості розміщення постійних пунктів спостереження ОБСЄ в районах розведення військ.

Співрозмовники також обговорили питання пришвидшення надання українцям безвізового режиму і ратифікації Угоди про асоціацію.

Співрозмовники домовилися провести тристоронню телефонну конференцію між лідерами України, Німеччини і Франції у найближчі дні.

Українська правда

Теми: Порошенко Меркель візи Донбас
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