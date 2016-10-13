Саакашвілі каже, що через стихію був змушений повернутися з Іспанії

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Четвер, 13 жовтня 2016, 22:55

Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі повідомив, що був в Іспанії, коли на Одещині почалася негода.

Відповідну заяву розповсюдила прес-служба політика.

"Позавчора дійсно оформив відпустку, на запрошення друзів поїхав в Іспанію, і мав намір бути там до кінця тижня. Щойно дізнався про стихію, перервав відпустку і першим же рейсом вилетів назад", - повідомив Саакашвілі.

"Учора, після того як отримав інформацію, був на постійному зв'язку зі штабом ОДА, і дав усі необхідні розпорядження. Сьогодні весь день їжджу Одещиною", - додав він.

За даними прес-служби, голова ОДА у четвер ввечері перебував у Комінтернівському районі.

Як відомо, за два дні внаслідок стихії в Одесі загинуло 4 людини.

Українська правда

Теми: Саакашвілі Одеса
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Коментарі — 2
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IP: 46.119.243.---Alexandr Kovalenko13.10.2016 23:41
в одессе снегопад - саакашвили на форуме, в Одессе буря - Саакашвили в Барселоне. Отличный губернатор, что сказать) Выяснить что с выброами в Грузии важнее ж, чем что с областью, че там)
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IP: 46.219.255.---Лисько Александра13.10.2016 23:40
какого масштаба должна быть стихия, чтобы Саакашвили вернулся в Грузию навсегда?? украинцы организуют..
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